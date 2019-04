La confesión más íntima de Irene Junquera: "Hay bragas que he preferido no recuperar"

LA ZAPEADORA Y LOS 'ACCIDENTES' CON SU ROPA INTERIOR

Anna Simon propone a los zapeadores adivinar qué zapeador ha dicho algunas declaraciones recogidas en la prensa. Irene Junquera no recuerda haber dicho que su vecino le devolvió unas bragas que se habían caído en la cuerda de la ropa pero reconoce que le ha pasado seguro: "hay bragas que he preferido no recuperar".