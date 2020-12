Después de hablar sobre Romario, del que Lorena Castell afirma que "era muy mujeriego", Miki Nadal pregunta a su compañera qué tiene en contra de los brasileños. Lorena Castell asegura que nada. Es más, la zapeadora confiesa que los brasileños: "Me encanta la samba y Brasil, no he estado nunca pero si me quieren invitar".

Un comentario que llama la atención de Dani Mateo, quien le pregunta si alguna vez ha estado en alguna fiesta de famosos: "Es algo que nunca te hemos preguntado". Lorena Castell confirma que sí, incluso, desvela que ha visto "muchas cosas". Puedes ver el momentazo en este vídeo de Zapeando.