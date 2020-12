Renata Zanchi regresa al plató de Zapeando para continuar con su conocida sección sobre curiosidades de la industria musical. Esta vez, la italiana repasa detalles de las 'Spice Girls'. "Aunque no necesitan presentación lo voy a hacer porque estas mujeres merecen un respeto", destaca Zanchi, que recuerda los inicios del grupo.

Después de repasar varios de sus éxitos, Valeria Ros sorprende al plató al destacar que entre ellas hubo algo más que una amistad: "Hubo 'tijeretita' entre Mel B y Geri Halliwell y Mel B estaba super enamorada pero Geri se casó y pasó y no le contesta a las Whatsapp". Pero Lorena Castell no se queda atrás y realiza un comentario que sorprende a sus compañeros, que no pueden contener la risa en el plató como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

"Me hice un piercing en la lengua para enrollarme con chicos"

Valeria Ros no para de protagonizar momentazos en Zapeando. Ahora, la zapeadora sorprende a sus compañeros al confesar que el primer piercing que se hizo fue en la lengua y por un motivo muy claro...