Como cada semana, Lorena Castell destaca lo más llamativo de las revistas del corazón. En este caso, la zapeadora analiza las novedades de la vida de Meghan Markle y el príncipe Harry como su cita doble con Jennifer López y Álex Rodríguez, que puedes ver en ester vídeo.

Pero los Duques de Sussex no son los únicos a los que Lorena Castell analiza en Zapeando. La zapeadora destaca una posible reconciliación entre que Miley Cyrus y Liam Hemsworth y es que "aparecieron en una fiesta antes de los Oscar juntos".

"Este tema me tiene loca, estoy enganchadísima", destaca Cristina Pedroche, quien afirma que es muy fan de uno de ellos: "Le mando corazones por Instagram pero no me sigue".

Por otro lado, Dani Mateo confiesa en este vídeo de Zapeando el día que le envió un mensaje a Barack Obama cuando éste se convirtió en presidente de Estados Unidos.

Otros momentos destacados

Nada más empezar Zapeando, Dani Mateo 'pica' a Cristina Pedroche al afirmar no se arreglaba tanto cuando acude a la radio que cuando va a televisión. Lorena Castell y la propia Pedroche desmienten al presentador con esta tajante respuesta.