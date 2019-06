La confesión de Anna Simon a Miki Nadal en la intimidad: "Chenoa me cae como el culo, de qué va"

Miki Nadal y Anna Simon meten sus cabezas en una caja compartida en la que mantienen una íntima conversación. El zapeador aprovecha para preguntar a su compañera sobre Chenoa, y es que Miki confiesa que tiene la "sensación de que" ella y la cantante no se llevan bien.

"Me cae como el culo, va de chula, de soy cantante y me hago giras por España", critica Anna Simon. Pero no solo se queda así la zapeadora. La catalana se pregunta "de qué va Chenoa pasándose el micro de una mano a otra".

Otros momentos destacados

Además, después de protagonizar este íntimo momento Miki Nadal realiza una confesión sobre Anna Simon: "Me han entrado ganas de besarla, menos mal que se me han pasado rápido".