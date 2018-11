La cabecera de estreno con la que Zapeando celebra su quinto aniversario: este jueves ¡estamos de celebración!

Tras cinco años de emisión ininterrumpida en directo, trabajo duro para reinventar el programa día a día y más de 1.200 programas después, Zapeando celebra su quinto aniversario bajo el lema 'Ya son… five'.

Como en cada una de sus celebraciones, contarán con dos padrinos de lujo: Arturo Valls y Jorge Fernández, dos de los presentadores de los concursos estrella de Atresmedia televisión que conocen muy bien lo que significa cumplir años al frente de sus respectivos programas.

El programa producido por Globomedia para las sobremesas de laSexta estrenará cabecera y nueva línea gráfica. Además, estará lleno de sorpresas e incluso, de fenómenos paranormales.

Sí, sí, porque el programa parece haberse contagiado de un extraño virus que está comenzando a invadir el planeta. Sus síntomas: crecimiento anormal del pelo de la cabeza, dificultad para estar quieto y unas ganas locas de pasárselo bien… Mañana, se descubrirá si Frank Blanco y sus colaboradores encuentran el antídoto o se terminan contagiando también.

Un número musical para terminar la fiesta

Celebración y música suelen ir de la mano en Zapeando. A través de karaokes y locos videoclips versionando los hits del momento, nuestros colaboradores hacen balance de lo vivido hasta entonces. Para el programa 300, versionaron el "Blurred Lines" de Robin Thicke; en el 500 se inspiraron en el "All about that bass" de Meghan Trainor; se transformaron en los integrantes de los "Village People" para reinterpretar el mítico "YMCA" y celebrar el programa 700; se caracterizaron de Bisbal, Ana Torroja, Carlos Vives, Shakira y Pet Shop Boys cuando cumplieron 3 años. En el 900, Miki y Pedroche emularon a Maluma y Shakira para parodiar el videoclip Chantaje.

Para soplar las velas de su quinto aniversario tampoco faltará un divertido número musical en el que Frank Blanco, Cristina Pedroche, Anna Simón, Miki Nadal, Ana Morgade y Quique Peinado experimentarán una sorprendente mutación y los veremos como jamás antes los habíamos visto.

Durante estos cinco años también hemos visto sketches, investigaciones inéditas, y cámaras ocultas como las que protagonizaron Frank Blanco como 'jefe infiltrado' o Cristina Pedroche. La benjamina del equipo de colaboradores se hizo pasó por becaria, se paseó por su barrio a modo de joven e inexperta reportera y logró que no la reconociera ni su propio padre. En esta ocasión, tiraremos de máquina del tiempo para conocer a qué se hubieran dedicado los zapeanders de no trabajar en la televisión.

Zapeando en cifras

Sergi Mas, Manu Sánchez, César García, Sara Escudeno, Susana Guash, Santi Villas, Mar Vega, Celia Montalbán, Leo Harlem, Paula Prendes, Llum Barrera, Lorena Castell, Irene Junquera, Ares Teixidó, Jorge Ponce, Michelle Calvó, Goyo Jiménez, David Amor, Sara Bravo, Julián Iantzi, Tomás García… Y así hasta 41, es el número de colaboradores que se han sentado a zapear desde su nacimiento.

A lo largo de estos 5 años, Zapeando ha logrado 'engañar” a un total de siete famosos para que ejercieran como padrinos del programa: Chenoa y Alberto Chicote para el programa 200; Susanna Griso para el Programa 300; Ángel Llácer y Juanra Bonet para el primera aniversario; Iñaki López para el 800 y Matías Prats para el 1.000.

Paco León fue uno de los primeros en abrir la veda. Gracias a él, que hizo de talismán, Zapeando ha contado con 450 invitados. Algunos de ellos han repetido la experiencia en 13 ocasiones como ha sido el caso de Alberto Chicote y 11 veces, en el caso de Manel Fuentes.

Una docena de estos invitados también han demostrado su sentido del humor jugando a la ‘Guerra de Manos’; otros tantos se han mojado en la ya clásica 'Guerra del Agua' y una decena se enfrentaron a nuestros zapeanders en la 'Guerra de Huevos'.

Los espectadores son un colaborador más de Zapeando. Gracias a sus opiniones, fotos y vídeos nutren al programa de contenido. Nunca defraudan. Muestra de ello son los 2.500 vídeos que el programa ha recibido de las vacaciones de los espectadores para la sección 'Give me Five' en las últimas cuatro ediciones.

Zapeando se mantiene como segunda opción en el target de públicos entre 24 y 44 años por cuarto año consecutivo y en este 2018 promedia una audiencia de 829.000 espectadores (6,9% de cuota de pantalla).