¿Tiene bloqueada Anna Simon a Ana Morgade en WhatsApp?: "Te he mandado mensajes y no te llegan"

Anna Simon regresa a Zapeando después de estar dos días ausentes. Frank Blanco ya mostró su preocupación en el anterior programa cuando dijo que la zapeadora "no contestaba al WhatsApp" por lo que "ni siquiera" sabía "si estaba viva".

Ana Morgade destaca a su compañera que ella también le ha enviado varios mensajes, "pero por algún motivo" no le llegan. "Debe ser que me tienes bloqueada", declara Morgade.

Por otro lado, Frank Blanco llega al programa con la voz un poco mal porque está malo: "Me encuentro mal, pero no puedo confiar en que la que me tiene que sustituir esté a la altura", señala el presentador en clara alusión a Anna Simon.

Pero este no es el único 'zasca' que recibe la zapeadora en su vuelta al programa ya que Miki Nadal asegura que ya se había "hecho a Chenoa".