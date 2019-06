Josie se sincera sobre los preparativos de la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos: "Es una equivocación"

En la boda del año, tal y como cuenta Quique Peinado, no va a faltar de nada. "Va a haber una noria para que los invitados se mareen después del banquete y poten. No, no van a querer eso. Van a poner coches de choque con sus fichas y Camela sonando fuerte y cabañas tipo indio para que quien quiera se eche una siesta. También va a haber un escenario, donde varios medios ya apuntan a que van a tocar los ACDC", ha señalado Quique Peinado, a lo que Frank Blanco, ha aclarado que "lo de ACDC es un rumor, no está confirmado".

"Yo creo que todo esto que han planteado es una equivocación. Te lo digo porque yo he ido a bodas así y al final nadie se monta en la feria, los coches de choque parecen una feria fantasma porque no va nadie porque al final la gente en una boda está a sus movidas", ha asegurado Josie, aunque ha apuntado que "lo de ACDC será lo más si vienen".

Josie ha insistido en la idea de la noria y en que no le parece una buena idea: "No tiene éxito el tema de la feria. Te haces cuatro fotos, pero nadie se monta". Cristina Pedroche le ha recordado entonces que los invitados no van a poder tener el móvil durante la celebración. "Entonces no vale ni para eso, no vale para nada la feria fantasma que va a ser esto".