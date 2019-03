Josie: "El futuro es de las que vayan vestidas porque ya desnudas van todas"

APUESTA POR LAS MUJERES QUE VAN VESTIDAS ENTERAS

El experto en moda de 'Zapeando' llega al plató con un look muy narco para analizar los estilismos de la semana. En esta ocasión, Josie analiza el modelito de la actriz Selena Gomez que acudió a la presentación de su última película con un vestido rojo de palabra de honor con raja Jolie. Un look que no convence a Josie ya que no se puede combinar la raja con ese escote porque "es enseñarlo prácticamente todo".