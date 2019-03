Josie analiza el look de Cristina Pedroche: "Me gusta mucho el diálogo entre zapatos"

LA ZAPEADORA LLEVA CADA ZAPATO DE UN COLOR

El experto en moda de Zapeando se atreve a analizar los looks de Frank Blanco y Cristina Pedroche. Así, el presentador, presionado por las críticas, acaba quitándose su americana de camuflaje: "Me parece que ya no tiene cabida", cuenta Josie. Sin embargo, Cristina Pedroche parece haber acertado con sus zapatos, cada uno de un color: "Por lo menos tiene más gracia que tu americana, Frank", dice Josie.