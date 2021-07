Joaquín Cortés ha visitado Zapeando tras sorprender a media España con su participación en Mask Singer. El bailarín y coreógrafo consiguió ganar la segunda edición del programa, en el que muchos lo compararon con cantantes como Antonio Orozco o Manuel Carrasco.

"Ya me han llamado esta mañana mucha gente diciéndome que por qué no grabábamos un disco y les he dicho que si están de coña", ha confesado el bailarín, que ha asegurado que él aceptó el reto de Mask SInger para verlo con sus hijos en un futuro.