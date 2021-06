Lorena Castell presenta en el plató de Zapeando su sección semanal sobre lo más destacado de las portadas de las revistas del corazón. Esta vez, la zapeadora analiza las románticas imágenes que se han publicado de la pareja de moda: Jennifer López y Ben Aflleck. De esta forma, la pareja confirma su romance tras más de 15 años de su ruptura sentimental.

Ambos han roto con sus respectivas parejas hace menos de un año, lo que provoca un debate en el plató. "A Ben no le gusta dormir solo, no pasa una semana entre un plan y otro", destaca Dani Mateo mientras que Cristina Pedroche y Lorena Castell recuerdan al presentador que ya lleve varios meses separado de Ana de Armas. Además, Lorena Castell realiza un alegato a favor de López tras ver en las imágenes cómo la cantante mete a Affleck en la casa que compartía con su ex: "Me parece muy bien". Eso sí, la joven tiene una pregunta: "¿Habrá cambiado las sábanas?, cuando ha vivido alguien en tu casa y luego se ha ido, esas sábanas hay que regalarlas". Un comentario que provoca una íntima pregunta de Miki Nadal a su compañera. Puedes ver el momento al completo en el vídeo principal de esta noticia.