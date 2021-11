Dani Mateo ha contado con una "estrella internacional" como invitado en Zapeando para cortar la Sandía Millonaria: Manel Fuentes. "¿Sabe usted qué le daría?", ha preguntado el presentador de 'Tu cara me suena' a Clara, la espectadora que ha respondido a la llamada del programa. Sin embargo, las palabras de la mujer han provocado el desconcierto de Dani Mateo.

"Eso no puede ser. ¿Para qué la podemos llamar señora? Esto me pone muy nervioso. ¿Usted no ha escrito un mensaje a un programa buenísimo y, por tanto, yo qué le daría? Algo que rima con 'daría'...", ha manifestado el presentador de Zapeando, quien ha dejado a Fuentes que cortase la Sandía Millonaria en dos mitades. ¿Habrá ganado Clara los 1.000 euros de la Sandía Millonaria? Puedes descubrirlo en este vídeo.