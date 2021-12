El ilusionismo y la magia han llegado este viernes a Zapeando con el mago Orbit, quien se ha propuesto "empequeñecer" a Valeria Ros. "Quiero que te metas en esta máquina. Vas a empezar a notar sensaciones extrañas, cómo tu cuerpo se va haciendo cada vez más pequeño", ha señalado el mago Orbit, tras lo que Ros ha reconocido que estaba "acojonada". "Ponme a la altura de mi hija", ha pedido la colaboradora.

Así, tal y como puedes ver en este vídeo, el mago Orbit ha conseguido encoger a Valeria Ros, algo que ha dejado sin palabras a los zapeadores: "Estoy sin palabras. Es la primera vez que alguien intenta hacer algo con Valeria y sale bien", ha comentado Dani Mateo tras ver la magia de Orbit.

Pedroche desaparece en un truco de magia: "Es como si me hubiera desmayado"

"Escúchame, ¿dónde está?, ¡que no está!", afirma asustada Lorena Castell, que grita buscando a Cristina Pedroche mientras Miki Nadal confiesa que se ha llevado un susto muy grande: "No me vuelvas a hacer esto". Puedes ver el truco en este vídeo.