Dani Mateo muestra en Zapeando la historia viral que está circulando por Twitter. Se trata del mensaje escrito por Isabel Díaz en el que la joven cuenta una anécdota que ha vivido en plena calle. "Me he cruzado a una niña que le iba diciendo a su madre que era fea y me ha impactado un montón, le he dicho que me parecía preciosa", explica la joven, que detalla que a la niña se le cambió la cara al escucharla.

"Su madre me ha dado las gracias y yo me he ido con lagrimillas asomando. No podéis imaginar cómo me ha dolido escuchar eso", escribe Díaz. Para saber más detalles del caso, Zapeando ha hablado con la joven. Puedes ver su entrevista al completo en el vídeo principal de esta noticia, que cuenta algunas de las respuestas que ha tenido su tuit viral.

