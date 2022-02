La carta de un niño ingles de ocho años al Hada de los Dientes, la encargada de la franquicia del Ratoncito Pérez, se ha hecho viral. Y es que el texto no tiene desperdicio: "Querida Hada de los Dientes, me he tragado mi diente accidentalmente mientras comía pizza. ¿Qué debo hacer? Si no me crees, revisa mi boca o haz una radiografía ¿Todavía vas a dejarme una libra?".

"¿No es bonito ver cómo algunos niños ya nacen para ser banqueros? Solo le ha faltado decir al hada que si tarda mucho, va a empezar a cobrarle intereses", ha comentado Miki Nadal tras leer la carta viral.