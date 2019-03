Frank Blanco, tras ver a Ana Morgade en 'Tu cara me suena': "A Zapeando, ¿cuándo vas a venir así? Sácate partido, destápate"

PETICIÓN DEL PRESENTADOR, A LA ZAPEADORA

Zapeando repasa la actuación de Ana Morgade en 'Tu cara me suena'. La zapeadora imitó a la cantante Taylor Swift y quedó en última posición en las votaciones. "Reconozco que tengo que mejorar, es cierto. Eso, o aprender a mandar jamones al jurado. Lo que me alga mejor", comenta Morgade. Sin embargo, Frank Blanco se fija más en otra cosa: su look. "¿A Zapeando, cuándo vas a venir así? Yo no te estaba escuchando, sácate partido, destápate en Zapeando".