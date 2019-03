REPASO POR LA FINAL DE CASADOS A PRIMERA VISTA

Después de ver que tres de las parejas de 'Casados a Primera Vista' firman el divorcio, Frank Blanco deja de creer en el amor: "Cuando la gente no tenemos sentimientos y no somos como tú, y creemos en el amor..." El presentador no puede seguir sin emocionarse. Menos mal que al final el amor siempre triunfa...