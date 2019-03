Frank Blanco, a Julián López: "Freddy Mercury ha revivido y está aquí"

‘TU PLAYBACK ME SUENA’

Julián López y Ana Morgade compiten por hacer la mejor actuación en 'Tu playback me suena'. La 'zapeadora' se decanta por el tema 'Groove is in the heart' de Deee-Lite, mientras que Julián López elige el exitazo de Queen 'Don’t stop me now' para intentar ganar a Morgade en el duelo musical.