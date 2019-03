Frank Blanco graba en 'Las Barranquillas' su playback de 'Love is in the air'

#ZAPEANDOSANVALENTIN

El próximo viernes 13 de febrero, 'Zapeando' celebrará San Valentín con 'Love is in the air', el videoclip más romántico, cursi y empalagoso en el que los espectadores serán los protagonistas si mandan su playback al Twitter del programa con el hashtag #ZapeandoSanValentin. Pero antes, los 'zapeadores' han querido aportar su granito de arena mandando también su vídeo para participar en el montaje, en lo que más ha destacado ha sido el atuendo deportivo de Frank Blanco.