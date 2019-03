Frank Blanco estalla contra Anna Simon por mostrar fotografías suyas: "Deja de obsesionarte y mirar mis redes sociales"

Anna Simon muestra en Zapeando fotografías de Frank Blanco y se burla de él porque posa "como si estuviera sorbiendo sopa, como si la persona que fuera a besar hubiera salido corriendo".

"No me había dado cuenta, me veo bien así, pero no he sido consciente de que lo hago siempre", contesta entre risas el presentador. Sin embargo, cuando las burlas continúan estalla contra la zapeadora: "Deja de obsesionarte y mirar mis redes sociales".

Anna Simon retó hace unos días a Frank Blanco para ver si era capaz de ponerse el mono animal print que llevaba la zapeadora. El presentador ha cumplido su palabra y en este vídeo de Zapeando puedes ver el impactante resultado.

Después de ver la fotografía de Frank Blanco con el ajustado mono animal print de Anna Simon, Miki Nadal compara las dos impactantes imágenes. Puedes ver su análisis en este vídeo de Zapeando.