Frank Blanco comenta la entrevista en la que Ada Colau rompió a llorar: "A veces se nos olvida que detrás de los políticos hay personas"

Ada Colau ha roto a llorar en una entrevista en 'RAC1' al recordar los insultos que recibió tras ser investida alcaldesa.

"Me emociono porque pienso en mis hijos, me llamaron puta, guarra, zorra, de todo. Me gustaría que se condenara porque sé que esto no representa a la mayoría del independentismo", ha comentado durante la conversación.

Tras visualizar estas declaraciones, Frank Blanco ha señalado: "A veces se nos olvida que detrás de los políticos, seamos afines a ellos o no, hay una persona".

"A veces también se es olvida a ellos mismos que detrás tienen una persona", ha añadido Marc Giró.