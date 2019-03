Frank Blanco: “Secun, qué bien que era un playback”

SECUN DE LA ROSA VS. ANA MORGADE

Secun de la Rosa y Ana Morgade compiten en ‘Tu playback me suena’ por ganar el duelo y llevarse lo más valioso: el aplauso del público. Mientras la ‘zapeadora’ se suelta la melena con ‘Highway to hell’ de AC/DC, el actor se remanga para hacer ‘Gloria’ de Umberto Tozzi y a pesar de que es un playback, el actor no duda en darlo todo y cantar a viva voz.