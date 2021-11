Acción de Gracias es una tradición que cruza fronteras y hasta capas de la atmósfera. Y es que los astronautas de la Estación Internacional también tuvieron su cena de Acción de Gracias. "Tengo unas galletas que cangrejo que tienen buena pinta", afirmó una astronauta, mientras que otro destacó que había encontrado batatas confitadas y un postre con arándanos y cerezas. "Gracias por ser parte de la expedición 66", manifestó.

"Al no tener gravedad, no tienen que barrer las migas, que es una cosa positiva", ha comentado Lorena Castell tras ver las imágenes, mientras que Quique Peinado ha destacado que "quizás la cena no fue una fantasía, "pero al menos no tuvieron que aguantar a la familia".