Santi Alverú muestra en Zapeando el bonito vídeo que han subido Feliciano López y Sandra Gago a sus redes sociales en el que confirman que están esperando su primer hijo. El tenista y la modelo, que se casaron el pasado septiembre, han desvelado además el sexo del bebé. Para ello han recurrido a una técnica que ya se ha hecho muy habitual, sobre todo en los famosos. Grabarse tirando confeti de azul o rosa, según el sexo del bebé que esperan.

Una técnica que parece no convencer a Dani Mateo, quien lo tacha de cursi: "¿Hay algo más ñoño que tirar confeti para anunciar el sexo del bebé?, bueno sí, esas parejas que dicen que "están embarazadas". Y es que el presentador afirman que no se puede decir en plural, y manda un mensaje a los padres: "Tú no vas a sufrir el parto, así que no lo digas".