Zapeando se convierte en un circo para celebrar sus 2.000 programas. Dani Mateo, Miki Nadal, Lorena Castell, Cristina Pedroche y Valeria Ros se disfrazan de personajes de circo para el especial, pero ¿dónde está otro de los veteranos? ¿por qué no está en plató Quique Peinado?

"Quique y yo estábamos ya en este programa antes de la mesa, literalmente", recuerda Miki Nadal. Por su parte, Dani Mateo explica que Quique Peinado iba a acudir al plató pero, finalmente, no ha podido porque le han avisado de que la clase de uno de sus hijos estaba confinada y, por precaución, se ha quedado en su casa. "Aunque no descartamos que sea una excusa para no disfrazarse, porque todos conocemos el carácter festivo de Quique", bromea el presentador.