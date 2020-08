Omar Montes ha querido enviar un mensaje a los reporteros del corazón que le esperaban en la puerta de su casa. "¿Estáis abajo de mi casa? Seguidme esperando y ahora en un rato bajaré", espetaba el cantante a modo "sarcástico", según explicaba poco después.

El cantante, muy enfadado, publicó un vídeo en Instagram para advertir a los reporteros: "Hace mucho calor. Bajaré cuando vea conveniente bajar y hablaré cuando quiera hablar".

El artista insistía en que a él "no le mandan": "A mí me manda Dios y me manda mi abuela, si mi abiuela me dice que baje para ir a la compra, bajo. Si mi padre me llama para ir a pasar la ITV al coche, bajo. Si mi abuelo me llama para que vaya a tomarme el vermut, bajo".

"¿Quiénes sois vosotros para que yo tenga que bajar, el presidente de España, el Papa acaso? Venga hombre, por favor, estáis locos. Sois lo más falso de España", zanjaba.

Entrevista en Zapeando

En una visita al programa, el cantante explicó el motivo por el que decidió dejar de pelear a pesar de dedicarse de forma profesional al boxeo: "Tuve un hijo y pasaba hambre. Además, mi abuela me dijo que sufría mucho cada vez que iba a pelear y me pidió que cambiara eso. Me dijo que se me daba muy bien cantar, que lo había hecho desde pequeño".

Otro de los motivos, aseguró, es que "el hambre es muy mala y la constancia es la clave": "Yo peleaba, pero tuve un hijo y si te digo la verdad pasaba hambre".