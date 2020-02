Dani Mateo pregunta en este vídeo de Zapeando cómo han pasado los zapeadores el fin de semana. El primero en hablar es Miki Nadal, quien agradece "al cielo" el buen tiempo que ha hecho estos días.

Por su parte, Lorena Castell y Quique Peinado cuentan los viajes que han realizado. La zapeadora destaca que ha estado en el campo mientras que el de Vallecas cuenta su viaje a León: "Comí cecina para todo el año, me alimenté de ella desde que llegué hasta que me fui".

Además, Valeria Ros desvela un complejo físico: "Me he acomplejado porque no me caben los pendientes porque tengo el lóbulo gordo desde pequeña".