El 'pique' de Xavier Sardá a Marhuenda tras la victoria de Sánchez: "Imagino que no lo estás pasando bien, consuélate con que yo sí"

El periodista Xavier Sardá repasa en Zapeando sus mejores momentos con Francisco Marhuenda en laSexta Noche. Ambos protagonizan surrealistas discusiones que demuestran que tienen una relación de amor-odio.

Aunque el periodista afirma en el plató que se lleva bien con el director de 'La Razón', le manda un mensaje en este vídeo tras la victoria de Pedro Sánchez en las elecciones generales.

"Marhuenda, imagino que no lo estás pasando bien. Me pongo en tu lugar e imagino que no estás pasando por un buen momento, consuélate con que yo sí. Además, yo soy un poco culé así que con la mezcla de todo lo que ha pasado, te paso un poco de buen rollo", destaca Sardá a su compañero.

Cuqui y Puchi conocen a Xavier Sardá: "Mi papá dice que no me acerque a usted, me puede pegar la enfermedad del rojismo"

Del "¿tú eres el cabrón que me imita?" a tirarle "al suelo": Frank Blanco desvela sus inicios en televisión con Xavier Sardá