Cristina Pedroche muestra en este vídeo la divertida charla de una joven con su yo del pasado. La chica, al llamar a casa de sus padres, se encontró con un mensaje que ella misma había grabado en el contestador hace 19 años, y decidió mandarle un consejo a su yo de nueve años.

Tras escuchar la conversación, Dani Mateo pregunta a los zapeadores qué le dirían ellos a sy yo del pasado. Miki Nadal lo tiene claro: "Que tenga cuidado con Hacienda". Por su parte, Cristina Pedroche le aconseja que "no se fíe de nadie de primeras" hasta que le "demuestre que es buena persona": "Ahí, ya lo puedes dar todo". Mientras, Dani Mateo le aconseja poner ya barba: "Es la mejor decisión estética que he tomado jamás".