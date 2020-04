"¡Hemos vuelto!", destaca Dani Mateo en este vídeo nada más arrancar Zapeando, un programa diferente en el que los zapeadores regresan al plató tras varias semanas de parón por el confinamiento y nuevas medidas de seguridad.

Durante su entrevista a Boticaria García en directo, el presentador se lía con el cambio de plano de las cámaras protagonizando un divertido momento en el que sus compañeros no pueden evitar reirse. "No me aclaro con las cámaras, me voy a quedar como Fernando Trueba", confiesa Dani Mateo.