Dani Mateo pregunta a los zapeadores cuál ha sido la mayor locura que han hecho para ligar con nadie. "Tú, Cristina, nada, ¿no?, tú los descartabas", pregunta el presentador a Pedroche, quien lo niega rotundamente, e, incluso, destaca que siempre es ella la que da el primer paso.

Además, la zapeadora recuerda cómo fue su primera cita con su marido, Dabiz Muñoz. "Le dije de ir a correr un día y cuando me levanté estaba malísima", recuerda Pedroche, pero la joven, lejos de cancelar la cita acudió: "Me levanté con fiebre, pero me dio igual porque sabía que él iba a ser para mí".