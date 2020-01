Cristina Pedroche fue la gran protagonista de la última noche del año, una ocasión que la presentadora aprovechó para lanzar un mensaje reivindicativo contra la violencia machista, minutos antes de presentar las Campanadas desde la Puerta del Sol. "No podemos negar a día de hoy que la violencia machista existe", aseguró, recordando a todas las mujeres víctimas de la violencia de género.

Pedroche aseguró que afronta el 2020 "llena de ilusión por vivir, con muchísimas ganas de seguir aprendiendo, formándome, para ser mejor persona y mejor mujer". Para eso, señaló, "solo hay una forma: queriéndome más y mejor a mí misma". "Hay que quererse y cuidarse más, es la única forma de poder querer bien a los demás, de tener un amor sano, empezando por nosotros mismos", afirmó, dirigiéndose a los espectadores.

"También en este 2020 me gustaría que nos ocupemos, por favor, de la emergencia climática", agregó la comunicadora, "ojalá en este año crezca la conciencia medioambiental y la cultura de la sostenibilidad". Cristina Pedroche, cuyo vestido contenía materiales reciclados, asimismo pidió ayuda con el reciclaje de plástico y vidrio: "No hay excusas para no reciclar, es muy fácil; podéis empezar esta noche mismo, reciclando cualquier botella de vidrio", animó.

"Y un año más me gustaría volver a alzar mi voz contra la violencia de género", continuó Pedroche. "No podemos negar a día de hoy que la violencia machista existe, que sigue existiendo", aseveró, para terminar recordando a las víctimas: "Desde el desgarro silencioso y continuo que me provoca, no puedo dejar de recordar a todas las mujeres que ya no están en este 2019: mi corazón está con vosotras".