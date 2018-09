¡BONA TARDA Y FELICIDADES A TODOS Y TODAS LOS CATALANES!

Frank Blanco felicita a "todos" los catalanes, independentistas o no, por la Diada nada más empezar Zapeando: "Catalanes somos todos, no hay uno de primera ni uno de segunda, ni uno más que otro por su manera de pensar, y es una pena que ese mensaje no llegue con contundencia".