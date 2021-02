Mamen Mendizábal conecta con Zapeando a través de una videollamada para hablar de 'Palo y Astilla', el programa que presenta en laSexta en el que entrevista a personajes tan conocidos como El Gran Wyoming, Alberto Chicote o Iñaki Gabilondo sobre cómo sus padres han influido en sus vidas.

Además, Dani Mateo pregunta a la presentadora sobre sus padres. "Mi padre está vivo, es mi palo y yo soy su astilla", destaca de manera tierna Mamen Mendizábal, quien también recuerda a su madre, fallecido hace muchos años: "La verdad es que mi madre me ha dado muchas cosas, como una enorme fuerza y esa capacidad de resistencia y de libertad". "Mi madre me dijo que había que tener un sueldo y libertad siempre para no depender de nadie y yo esto me lo he aprendido a fuego", confiesa Mendizábal en el vídeo principal de esta noticia.