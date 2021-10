Se acerca Halloween, pero también otra fecha muy especial: el cumpleaños de Cristina Pedroche, tal y como recuerda Dani Mateo en Zapeando. "Ya no soy pequeña", afirma la zapeadora, que este sábado cumple 33 y se ha abierto en canal sobre sus sentimientos sl acercarse su cumple.

"Quiero llorar todo el rato, no me gusta cumplir años", confiesa la zapeadora, que reconoce que le surgen "dudas existenciales". "Me planteo si lo estoy haciendo bien, si no...", explica. Puedes ver su reflexión completa y la felicitación anticipada que le han dedicado sus compañeros en el plató en el vídeo que ilustra estas líneas.