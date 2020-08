Dani Mateo ha dado la bienvenida al plató a "una persona que compra tanto por Internet que en vez de dar a luz, al bebé se lo van a traer desde Amazon", Valeria Ros. "Como son unos presumidos, os traigo mandanga de la buena", ha afirmado Ros, quien ha probado en directo un 'invento' que ha comprado para los pies.

"Atención a esta genialidad que he descubierto en Internet. Tiene pequeños cepillos que limpian y masajean y una piedra pómez para limar los callos", ha indicado Ros, quien ha mostrado el objeto y ha pedido ayuda a Dani Mateo para probarlo. Así, el presentador se ha convertido en su podólogo personal y le ha 'regado' los pies, mientras que Ros hacía uso del producto para el cuidado de pies. "Ay, me encanta; me siento limpia", ha expresado tras probarlo.

Además, Ros ha señalado que hay "algo inquietante" en este objeto y es que en las instrucciones pone que "está recomendado para personas que tienen dificultades para masticar".

En lo referente al cuidado de la cara, Valeria Ros ha mostrado una máscara facial con luz LED que ha comprado por 29,99 euros para tratar el acné. "Me lo he comprado porque me preocupa el cuidado facial y porque en Halloween me quiero disfrazar de Jason Voorhees", ha bromeado la zapeadora, quien ha probado en directo el objeto. "Me parece impresionante, no sé por qué no os gusta", ha apostillado, tras vez que a sus compañeros no les convencía el invento.

Además, pensando en la nariz, Valeria Ros ha comprado unas pinzas eléctricas para moldearla por solo 16,29 euros. "Para todo el que no esté contento con la nariz que la genética le ha dado, traigo estas pinzas con las que no hace falta cirujano plástico porque es carísimo", ha comentado.