¿Cuánto han cambiado los colaboradores de Zapeando en los cinco años de programa?

El 'visionario' que predijo el futuro de Zapeando hace cinco años: "Supo ver más allá de la mierda que hacíamos"

El 18 de noviembre de 2013 un espectador publicó este tuit: "Fresco, entretenido, simpático. Buena sobremesa. Le auguro muchos programas". Quique Peinado ha dicho que le gustaría "conocer y dar un abrazo" a este 'visionario'. "A nosotros con cariño no que somos muy tontos y nos enamoramos", le ha pedido Frank Blanco.

Así se hizo el videoclip de 'Ya son five': ¡te desvelamos su divertido making of!

Si el videoclip de 'Ya son five' fue espectacular, el making of no se queda atrás. Hemos hecho una recopilatoria de los mejores momentos detrás de las cámaras, con felicitación a Ana Morgade por su cumpleaños incluida.