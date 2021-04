Cristinini y Dani Mateo analizan a Emilio Doménech, 'Nanísimo': "Es un crack total"

Dani Mateo conecta en Zapeando Cristinini, "una colaboradora que no viene al plató porque de cintura para abajo no existe, es un robot". Y es que el presentador bromea con el hecho de que la youtuber siempre aparezca de cintura para arriba. La joven rápidamente enseña sus piernas para demostrar que ni siquiera va en pijama: "Qu luego mmi madre me riñe", afirma entre risas.

Cristinini también demuestra en Zapeando que en Twitch podemos encontrar algo más que gamers hablando de videojuegos horas y horas. Desde deportes hasta política. La colaboradora muestra cómo muchos periodistas se han pasado a esta nueva plataforma para analizar los temas de actualidad. Por ejemplo, Cristinini destaca a Emilio Doménech, más conocido como 'Nanísimo', el joven periodista que vive en EEUU y que se hizo viral por su cobertura de las elecciones estadounidenses. "Es un crack total", destaca Dani Mateo, que afirma que "su verdadero mérito es aguantar toda una noche hablando con Ferreras, que no tiene fin". Puedes ver la sección completa de Cristinini en el vídeo principal de esta noticia.

los zapeadores se enfrentan con Cristinini al GeoGuessr

¿Serías capaz de adivinar un país con imágenes de Google Street View? La youtuber Cristinini ha puesto a prueba a los zapeadores en GeoGuessr, el juego de moda en Twitch. Puedes tratar de descubrir en qué país 'estaba', en este vídeo.