Dani Mateo destaca que "Instagram nos sirve para algo más que subir fotos poniendo morritos", como, por ejemplo, descubrir nuevos talentos. Maya Pixelskaya muestra en este vídeo de Zapeando la habilidad de un canadiense de construir a 'Olaf', el muñeco de nieve de la película 'Frozen' de tamaño gigante. Tras ver esta imagen, Cristina Pedroche no duda en empezar a cantar la canción de la película ante la sorpresa de sus compañeros.

"Cristina, si te gusta la película no cantes", destaca Dani Mateo, aunque finalmente el presentador deja que su compañera lo dé todo con un pequeño trozo de la canción. Y es que Pedroche afirma que ese trozo le hace mucha gracia a su marido, Dabiz Muñoz. Así que la zapeadora lo canta en directo como regalo de cumpleaños adelantado a su marido, aunque a sus compañeros no les convence demasiado. "La gente no encuentra la gracia que tengo porque me la ve toda mi marido", desataca ella entre risas en el vídeo principal de esta noticia.