Cristina Pedroche se niega a besar a Patrick Criado: "Hoy no hay beso, que mi novio está viendo el programa"

LOS PROTAGONISTAS DE 'MAR DE PLÁSTICO', EN 'ZAPEANDO'

Tras la llegada de los dos invitados Jesús Castro y Patrick Criado no se podría evitar un tema que vienen arrastrando Cristina Pedroche y Patrick desde 2014. En la gala de los Neox Fan Awards de ese año, los dos presentaron el premio al mejor beso y no se queda ahí. El actor se lanzó, porque 'lo ponía en el guión', a darle un beso a la zapeadora, que queda algo extrañada. Pero no será igual este nuevo encuentro en un plató, ya que Cristina Pedroche encarga de aclarar que ahora tiene novio y que no habrá más besos.