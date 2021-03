Cristina Pedroche avanza en Zapeando detalles de Love Island, el programa que presenta y que se estrena en abril en Neox. Se trata de un nuevo reality-dating show, en el que un grupo de concursantes solteros buscarán el amor mientras conviven asilados del mundo exterior en una villa de lujo frente al mar, es muy reconocido en el mundo por su éxito internacional: es el formato que más ruido ha hecho en los mercados televisivos de estos últimos años y que ha arrasado en los países en los que ha sido adaptado.

Love Island es una nueva y original manera de encontrar el amor. Muchos participantes solteros, convivencia 24 horas, citas, juegos… y un único requisito para no ser eliminado: estar siempre emparejado. Continuamente vigilados por cámaras de vídeo, Love Island aislará del mundo exterior a concursantes solteros en la villa, una lujosa localización frente al mar, donde convivirán los participantes, y que está situada en Canarias.

"Mola todo", destaca Dani Mateo al ver el trailer en Zapeando, tras le cual le queda clara una cosa: "Esto va de gente guapa encerrada en un hotel de Canarias bebiendo cócteles y roneándose". "No creo que me la juegue mucho si digo que este programa va a ser la comidilla del desayuno al día siguiente", afirma el presentador a Cristina Pedroche que explica que el programa "va al directo para que no se pueda filtrar nada y esté todo el mundo enganchadísimo".

"Vamos a estar en todos sitios", resalta su presentadora, que insiste en que este programa "va a dar mucho de que hablar". Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta noticia.