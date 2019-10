Después de preguntar a los ciudadanos sobre su obsesión por las redes sociales y de que un chico confiese que, incluso, le ha cogió el móvil a otra persona para darle un 'me gusta' a una foto de él mismo, Dani Mateo abre debate en Zapeando.

¿Algún zapeador ha hecho lo mismo? Cristina Pedroche confiesa que ella se lo coge a su marido, el conocido cocinero Dabiz Muñoz: "Él nunca da 'like' a nadie, y a los demás me da igual pero quiero que a mí me dé".

Además, la zapeadora destaca que siempre pregunta a su marido antes de darle a 'me gusta' si realmente le gusta la foto.