Cristina Pedroche confiesa el increíble incidente (con un ratón de por medio) que ha sufrido en televisión

LOS INCIDENTES EN PLENO DIRECTOS DE LOS ZAPEADORES

Después de ver cómo una reportera se marchaba nerviosa en pleno directo en televisión, los zapeadores confiesan cuál ha sido su momento más incómodo delante de la cámara. "A mí me han pasado cosas, de estar aguantando, pero no me he ido", confiesa Anna Simon.