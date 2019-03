Cristina Pedroche: “No me miréis así, que yo a veces también me tapo”

NO SIEMPRE USA TRASPARENCIAS

Después de ver un vídeo donde aparece un hombre corriendo en pantalón corto en Nueva York, con el mal tiempo que hace, Cristina Pedroche ha dejado sin palabras a sus compañeros, que no daban crédito al oírla decir que ella no siempre va enseñando cacho. Cuando sale a correr con frío, algo que le gusta mucho según ha reconocido, se pone hasta camisetas de cuello vuelto para no resfriarse.