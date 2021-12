Dani Mateo ha reconocido en Zapeando que su nivel de nervios de 1 al 10 es "un 12". "Creo que me voy a equivocar en algo. Es que me conozco", ha expresado, tras lo que Lorena Castell ha intentado animar al presentador: "No te vas a liar, lo has ensayado muchas veces".

"No he ensayado nada", ha confesado entonces Mateo, momento en el que Miki Nadal ha querido darle un consejo: "Si sale algo mal, las culpas a Cristina Pardo". Así, el presentador ha afirmado que los nervios por las Campanadas están haciendo que coma "solo cinco veces" y duerma "solo ocho horas". "Si tú crees que eso no es un drama del primer mundo...", ha bromeado.