Cristina Pedroche muestra en el plató de Zapeando la divertida técnica de seducción de Liam, "el doctor de amor del jardín de infancia". Y es que la zapeadora enseña un cómico vídeo grabado por la madre del pequeño en donde le pregunta si le gusta una niña del colegio.

"Sí, la quiero", responde el pequeño, sentado en el interior del coche. ¿Cómo se llama? Liam responde que no lo sabe y confiesa que tampoco le ha hecho nada. Entonces, ¿por qué la pequeña le ha sonreído? Liam lo tiene claro: "Me ha sonreído cuando he hecho lo de las cejas". Y es que el pequeño tiene una técnica de seducción perfecta: mover las cejas. Puedes ver el cómico momento en el vídeo principal de la noticia.