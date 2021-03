Si tienes Tiktok, seguro que has escuchado algo así como 'yes, yes, yes, yes, yes, yes, ¡claro que yes!', pero probablemente desconozcas de dónde sale. Se trata de un 'hitazo' creado por tres hermanas y una prima de entre siete y 11 años.

Su éxito ha sido tal que netflix las ha fichado para protagonizar la promo de Latinoamérica de la película de '¡Hoy sí!'. En el vídeo principal de esta noticia puedes escuchar el hit al completo de 'Las chiquitas'.