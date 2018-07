Desde Chenoa, a Cristina Pedroche: estas son las cobras más sonadas de Zapeando

Frank Blanco ha lucido en Zapeando un look que no ha gustado a las chicas de la mesa. El presentador ha optado por vestirse con una camiseta con una cobra que aparece y desaparece y que a Chenoa, en particular, no le ha hecho ninguna gracia.

De resaca y con una 'cobra' de rechazo. En homenaje a 'Me Resbala', Zapeando preparó un divertido 'Kareto Kid' en pareja en el que Lorena Castell y Arturo Valls tuvieron que representar mediante sus caras la historia que iba contando Anna Simon. ¿Quién le hizo la cobra a quién?

Pero, espera... ¡Hay mas! Zapeando recuperó 'la cobra' que le hizo Luis Enrique a Susana Guasch en una de sus entrevistas y Chenoa quiso solidarizarse con la periodista deportiva de laSexta lanzándole un mensaje: "Pobre… Luis Enrique le hizo la cobra. Estoy contigo, amiga".

Unas semanas más tarde, después de que Miki Nadal se negara a besar a Ana Morgade y a Chenoa en 'Tu Cara No Me Suena Todavía', Frank Blanco le dejó claro que no terminaría el programa de talentos sin besarse con alguien...

Y es que, por si parecía poco, Zapeando mostró el vídeo de una reportera que tuvo que hacer una cobra al entrevistado que se lanza a darle un beso. Una cobra en directo que dio mucho que hablar en el programa, ¡que se lo pregunten a Quique Peinado!: "A mí una vez me pasó una cosa parecida: me presentaron a una chica, no sabía si darle la mano o dos besos y aquí estoy hoy: casado y con un hijo".

Será por cobras en televisión... En este último vídeo dejamos una recopilación de las más sonadas.