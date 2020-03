En estos días todos estamos buscando un referente en el que fijarnos para pasar la cuarentena por el coronavirus, aunque no hayas pensado en Carmen Lomana, seguro que sus vídeos en casa no te dejarán indiferente.

Y es que la empresario nos entretiene la cuarentena: desde enseñarnos su amplia colección de bolsos o su cajón del desastre, hasta sacar su faceta de youtuber al enseñarnos algo tan útil como hacer un turbante casero, los vídeos de Lomana tienen de todo.

Otro de los temas de los que trata es el maquillaje, la empresaria explica cómo se maquilla en un divertido tutorial: "Cuando salgamos de este encierro vamos a salir como momias, todos pálidos y sin ir a la peluquería, las mujeres con raíces y los hombres con el pelo como cavernícolas".

Además, Lomana también da importantes las recomendaciones sobre qué ropa llevar en casa: "Debe ser muy cómoda, el vestido que llevo se mete en la lavadora y no hay casi que plancharlo, ¡no me digáis que no estáis mejor así que con un chandal!".

Y para combatir el estrés del confinamiento, Lomana baila al ritmo de 'La bilirrubina'. Además, también manda consejos a sus seguidores: "Peinaos y echaos colonia, esto ya es muy triste, así que si nos tiene que pillar el virus, que nos pille guapos".